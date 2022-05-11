مصرع مسن وإصابة شقيقه بأعيرة نارية على يد نجل عمهما بسبب الميراث في سوهاج

ميراث الدم يتكرر مرة أخرى داخل محافظة سوهاج ولكن لمركز البلينا حيث نشب شجار بين أبناء عمومة حول قطعة أرض زراعية ميراث بينهما لينهي اخذ أبناء العمومية ذلك الخلاف بإطلاق أعيرة نارية صوب أبناء عمومة ليقتل مسن منهما ويصيب الآخر بالظهر.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصاب دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج وعلى الفور انتقل لموقع الحادث.

إطلاق النار ووفاة مسن متأثرا بها

وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول المدعو «عاطف ا ع م»، 67 عاما، مزارع، ومصاب برش خرطوش بالرقبة والصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم نقله لمستشفى سوهاج العام، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وشقيقه المدعو «عادل ا ع م»، 49 عاما، مزارع ومصاباً، برش خرطوش بالظهر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وبين «طرف ثان» - «عصام م ت م» 54 عاما، عامل والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

خلاف حول الميراث وراء الحادث

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني (بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات) وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر واتهم الثاني من الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية ميراث لهما من الجد تفع بدائرة البلينا بمحافظة سوهاج.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.