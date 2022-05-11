محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بحضور عدد من قيادات المحافظة، والمهندس هيثم مازن، مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» في مختلف القطاعات بسوهاج، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، ومناقشة موقف قطع الأراضي المتبقية لمشروعات المرحلة الأولى وعددها 2 قطعة مطلوبة لإنشاء عدد 2 مركز تأهيل ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي.

التعاقد على تركيب عدادات كهرباء إنشائية

وناقش الاجتماع ضرورة قيام الجهات المستفيدة بالمشروعات بالتعاقد على تركيب عدادات كهرباء إنشائية، وموقف أكشاك الكهرباء المطلوبة لتغذية المشروعات في قطاعات «الشباب والرياضة، والمجمعات الزراعية، والمجمعات الخدمية، والتضامن الاجتماعي»، كما ناقش الاجتماع موقف مشروعات الري بالمبادرة، حيث تم الانتهاء من رصف الكباري التي تم إنشاؤها بنطاق مركز دار السلام شرق سوهاج، وكذا عرض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء نقاط الإسعاف.

توفير قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية، وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة، والتنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية لتحديد مواقع إنشاء الكباري المطلوبة.