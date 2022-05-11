رئيس «قناة السويس»: الملاحة الدولية أقرت بحقنا في رفع رسوم عبور السفن

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تحقيق القناة أعلى إيرادات في تاريخها يرجع إلى عدة عوامل منها الدعم الكامل والتخطيط الجيد، واكتساب العاملين في قناة السويس خبرة من جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أن الهيئة قامت بتجهيز سيناريو لأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، موضحًا أن تلك الأزمة ونتائجها السلبية لم تكن مؤثرة على قناة السويس المصرية أو إيراداتها.

سياسات تسويقية مرنة وتحسين الخدمة في قناة السويس

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن الهيئة لديها سياسات تسويقية مرنة وتعمل على تحسين الخدمة، ووقعت مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية، إذ أنها مهتمة بالنقل البحري ومشاكل العملاء في العالم كله.

وأوضح أن الغرفة اعتبرت أن مصر من الخبرات الكبيرة في التعامل مع الأزمات الدولية بالملاحة، وخاصة بعد تعاملها الناجح مع أزمة السفينة البنمية إيفرجيفن.

التطوير جزء من زيادة الإيرادات

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الغرفة أكدت أن من حق القناة زيادة الرسوم، بعدما عرض عليها الأسباب التي أدت إليها، وظهر أنّ الأمر مخطط له ومدروس وليس عشوائيا.

وأوضح أن التطوير كان جزءًا من زيادة الإيرادات، ومرور سفن لم تكن تمر بالقناة من قبل، مشددًا على أن التطوير مستمر ولا يتوقف.