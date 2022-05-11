رئيس قناة السويس : زيادة الرسوم ليست بهدف الربح وتمت بناء على دراسات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين قناة السويس وغرفة الملاحة الدولية يأتي للتأكيد على مكانة القناة الهامة لمصر وللعالم، لافتا إلى أن مصر ستعمل على تطوير النقل البحري ومعرفة طلبات وكلاء النقل البحري.

وأضاف ربيع أن قناة السويس أصبحت محط نظر العالم بعد نجاحها في حل أزمة إيفر جيفن بجانب استقبال السفن أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ظل منع بعض الموانئ دخول الطواقم خوفا من انتشار فيروس كورونا في بلادها.

ربيع: زيادة الرسوم ليست للربح

وأوضح رئيس قناة السويس خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الهيئة أخبرت هيئة الملاحة الدولية سبب زيادة الرسوم، لافتة إلى أن مصر زادت النسبة في الفترة الأخيرة بشكل منظم ومعتمد على دراسات من أجل تحسين الخدمة، وسط تنفيذ خدمات جديدة لإخبار الجميع أن الهدف ليس الربح ولكن لتحسين الخدمات التي تلقاها الشركات التي تستخدم قناة السويس.

جهود التعاون مع هيئة الملاحة

وجاءت توقيع مذكرة تفاهيم بين هيئة الملاحة وقناة السويس في ظل التعاون بين الطرفين لمدة عامين متتالين ومع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ، 19.

وتهدف مذكرة التعاون من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين وتفعيل التواصل وإتاحة تبادل المعلومات والخبرات عبر عدة آليات أبرزها عقد اجتماع سنوي لممثلي الطرفين لمناقشة القضايا الملحة ومتابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والسياسات التسويقية والتسعيرية.