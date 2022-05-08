قناة السويس: زيادة عدد الكراكات يساعد في إنجاز عملية التطوير بالقطاع الجنوبي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد الكراكات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي قد زاد إلى 8، لافتا إلى أن القناة قد بدأت بكراكتين فقط في بداية الازدواج في الجنوب، وكراكتين في البحيرات الصغري، وحاليا زاد كل منهم 2 أخريين.

ربيع: هناك عمل هندسي قائم في تطوير القطاع الجنوبي

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك عملا هندسيا قائما في تطوير القطاع الجنوبي حاليا كأحواض الترسيب من أجل زيادة عدد الكراكات، ولكن وحاليا فقد تم تسريع وتيره العمل للانتهاء مما يتم من تطوير.

ربيع: مشروع التوسعة عملنا 6 ملايين متر مكعب

وتابع قائلا: «السنة الأولى خلصنا 20 مليون متر مكعب بإجمالي 24% من حجم المشروع، وبكده هنخلص في معادنا لما زودنا عدد الكراكات بتاعتنا، وفي مشروع الازدواج بالبحيرات المرة الصغرة من الكيلو 122 للكيلو 132 عملنا حوالي 15 مليون متر مكعب، ومشروع التوسعة عملنا 6 مليون متر مكعب».

وواصل قائلا: «عايزين نبعد قناة السويس عن السياسة، هي ممر ملاحي عالمي دولي تحكمها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

وأوضح أنه وبزيادة عدد الكراكات الأخير العاملة في تطوير المشروع الجنوبي، فمن المتوقع الانتهاء من التطوير في يوليو المقبل، «اتفقنا أننا هنتمم التطوير خلال 24 شهر، وأحواض الترسيب خلصت بنسبة 85%، وشغالين على كله في وقت واحد وماشيين زي المخطط وسابقينه».

وتابع: «اتكلمنا قبل كده عن آثار سلبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وكان منها تراجع كل السفن العابرة للقناة قادمة من البحر الأسود ستتوقف بواقع 135 سفينة، ومن الممكن أن نخسر 24 مليون دولار، وبالنسبة للآثار الإيجابية فالبترول الخام ومنتجاته القادمة من روسيا وأوكرانيا هتيجي من الخليج وبالتالي دي هتزود إيرادات قناة السويس وتعمل زيادة حوالي 27 مليون دولار، والحمد لله الآثار الإيجابية تغلبت».