الكنيسة الكاثوليكية بمصر: نتابع جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أنها تتابع جهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب.

الكنيسة الكاثوليكية تدعم القوات المسلحة ضد الإرهاب

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان لها صلاتها وتعضيدها للقوات المسلحة، جراء تلك الجهود، كما تصلي إلى الله القدير، حتى يعم السلام والرخاء في كل أرجاء مصرنا الحبيبة.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، قد نعت استشهاد أبطال الوطن، الذين ضحوا بحياتهم الطاهرة فداء لمصرنا الحبيبة، كما نقدم التعازي لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسيادة الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة.

وقالت الكنيسة في بيانها: «نصلي إلى الله القدير حتى يمنح عائلات الشهداء الصبر والرجاء، ويمنح الجرحى والمصابين الشفاء العاجل».

شهداء سيناء

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قد أعلن اليوم أن القوات المسلحة توجه عددا من الضربات القاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران.