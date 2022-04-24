محافظ أسيوط يزور الكنيسة الكاثوليكية ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس: مصر نسيج واحد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد عدد من الكنائس لليوم الثاني على التوالي لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد المحافظ أن الشعب المصري عامة وشعب أسيوط خاصة يعيشيون حالياً مناسبات دينية ووطنية معاً، تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن حيث يتواكب عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم وعيد أسيوط القومي وعيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد، وأشار محافظ اسيوط إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي فشل جميع أعدائنا في زعزعته على مر العصور.

رافق المحافظ خلال الجولة المقدم سامح كمال بقطاع الأمن الوطني وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ أسيوط يقدم التهنئة بالكنيسة الكاثوليكية

بدأت الجولة بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بشارع الثورة وقدم المحافظ التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد وعقب ذلك توجه المحافظ إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع النميس حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها وجمع كبير من الإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط، حرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع متمنيًا استمرار الأعياد طوال العام.

بعد ذلك توجه المحافظ إلى الكنيسة الانجيلية الثانية وقدم التهنئة للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث تجمع العديد من الإخوة الأقباط وشاركهم المحافظ فرحتهم بالعيد، مؤكدًا وحدة الشعب المصري بعدها توجه للكنيسة الإنجيلية الأولى، وكان في استقباله القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والشيخ صمويل باقي صدقه نائب رئيس سنودس النيل الانجيلي وقدم المحافظ التهنئة للجميع بالعيد وصافح الشباب والأهالي.

وأعرب عن سعادته لتواجده في تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة في الاحتفال بالعيد واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أبوتبج وهنأ نيافه الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم بالعيد والذى أعرب عن سعادته معبرًا عن روح التضامن والأخوة بين المصريين.

تهنئة جموع الشعب المصرى وأبناء اسيوط

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال لافتا إلى أن مصر ضربت أروع الأمثلة في التنوع وحقوق الإنسان وممارسة حقيقة للمواطنة بعيدا عن الشعارات.

وأكد أن مصر تتقدم بشعبها ونسيجها المتماسك خلال السنوات الحالية تحت قيادة سياسية واعية داعيًا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للافضل وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى اهتمامه بتنمية الصعيد من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

السلام والأمن والمحبة.. رسالة خاصة للشعب المصري

من جانبه أشار الأنبا كيرلس وليم إلى سعادته بمشاركة محافظ أسيوط والقيادات لهم في العيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

وأعرب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها عن بالغ شكره لمحافظ أسيوط وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والمهنئين، مشيرًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده الوطنية المخلصة من أجل إحياء الوطن من جديد ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم وجمهورية جديدة لتحيا مصر دائما، وعبر القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى عن سعادته بزيارة محافظ أسيوط والقيادات ومشاعر المحبة والتآلف التي تجمعنا.

الاحتفال بعيد القيامة المجيد رسالة محبة

وأكد المحافظ أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على روح المودة والترابط بين عنصري الأمة، لافتًا إلى أن مصر ستظل نسيج واحد باتحاد كافة طوائف الشعب ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذا الشعب.

تهنئة أقباط منفلوط والقوصية

كان محافظ أسيوط قد زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد القيامة المجيد مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وشعب المطرانية، كما حضر القداس الذي أقيم بالدير المحرق بمركز القوصية، إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، وهنأ الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بعيد القيامة المجيد وتوجه إلي مطرانية ماريوحنا المعمدان بالقوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية.