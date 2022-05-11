عضو المجلس القومي للمرأة: الرئيس عودنا على الاهتمام بقضايانا

قالت لما أبوزيد، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إنها سعيدة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرار الذي أعلنه باتجاه الدولة للنظر في قانون الأحوال الشخصية، متابعة: «الرئيس عودنا دائما السنوات الماضية بالاهتمام الشديد بقضايا المرأة».

هدف الرئيس السيسي قانون متوازن

وأضافت «أبوزيد»، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية المسائية مع قناة Ten، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف لإيجاد قانون للأسرة متوازن، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة لديه رؤية ومحددة حول قوانين الأسرة، وسيعمل على تقديمها الفترة المقبلة وسط وجود أطر عامة، يجب تواجدها في أي قانون أحوال شخصية جديد وأسرية.

نقاط يجب مراعتها

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن القانون سيركز على حقوق الأطفال مع كفالة حقوق المرأة والحفاظ على مكتسابتها الدستورية، مع توثيق الطلاق والزواج قانونا لأن مشكلات الزواج موجودة منذ بدايات القرن الماضي، موضحة أنه لا يوجد إجبار لحصول المقبلين على الزواج على دورات قبل الدخول في الزواج، ولكن هناك مؤسسات مجتمع مدني وأخرى تقدم هذه الدورات.

حديث السيسي عن قانون الأحوال الشخصية

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عن ضرورة تطوير قانون الأحوال الشخصية في مصر من أجل العمل على مصلحة الأطفال في ظل ارتفاع نسب الطلاق مع الوقوف في صف المرأة التي يراها مظلومة وليس انحيازًا منه لها، مؤكدا أن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري قد تؤدي إلى كفر الشباب بفكر الزواج، مطالبًا بضرورة توثيق الزواج والطلاق لحل كثير من الأزمات مع دعوة القضاة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد مناقشة مجتمعية مع الجهات المسئولة.