خالد سرحان: أشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بشأن قانون الأحوال الشخصية

أكد الفنان خالد سرحان أنه لم يشاهد مسلسل «فاتن أمل حربي» إلا بعد انتهاء شهر رمضان، ولكنه كان يتابع ردود الأفعال خلال الشهر المبارك، ويركز على استكمال آخر مرحلة في مارثون تصوير المسلسل.

وتابع «سرحان» في حوار مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، أنه جسد دور القاضي في المسلسل وتعامل بلغة الجسد، ولهذا ركز على مذاكرة الشخصية، لأن القاضي له هيبته ويجب أن يظهر ذلك على الشاشة، مشددًا على أن المسلسل تعرض للهجوم، وأقيمت ضده دعاوى قضايا.

خالد سرحان يشكر الرئيس السيسي

وأعرب الفنان خالد سرحان شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تأكيده إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، متابعًا أن المسلسل كان لصالح المجتمع على الرغم من أن الواقع أكثر سوءًا مما طرحه العمل، متعجبًا من أن البعض «بيهد المسلسل» رغم أنه لم يشاهده كاملًا.

فاتن أمل حربي والمجتمع

أردف خالد سرحان أن هناك نماذج عديدة في المجتمع، ولكن المرأة هي الطرف الأضعف، ولهذا كان من الصعب عدم التعاطف مع «فاتن» التي جسدت شخصيتها نيللي كريم، لأنها تعرضت لأذى نفسي وبدني كبير لا يتحمله بشر، مشددًا على ضرورة وجود قانون رادع ينصف المظلوم.

يذكر أن برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.