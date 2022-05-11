جوجل تطلق ساعتها الذكية Pixel Watch وهاتفها الجديد.. اعرف المميزات

أعلنت شركة جوجل، إطلاق العديد من الأدوات الجديدة خلال مؤتمر مطوري I / O، منها الساعة الذكية Pixel Watch، وهاتف Pixel 6a الجديد وسماعات الرأس، وهاتفها الرائد Pixel 7، والذي يعمل على جهاز لوحي جديد في الخريف.

إطلاق منتجات جديدة

ولا تُعد الأجهزة جزءًا أساسيًا من أعمال «جوجل»، ولكن يبدو أن هذا يتغير مع استمرارها في إطلاق منتجات جديدة.

جوجل تحقق 61.24 مليار دولار من الإعلانات

وحققت شركة جوجل 61.24 مليار دولار من عائدات الإعلانات في الربع الأخير، بينما حقق قطاع الإيرادات الأخرى، الذي يشمل مبيعات الأجهزة والتطبيقات والعائدات غير الإعلانية، 8.16 مليار دولار، لكن ذلك ارتفع من 6.67 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، إن هاتف Pixel الذكي حقق رقمًا قياسيًا في المبيعات رغم قيود العرض.

ميزات ساعة جوجل الذكية

وتقدم ساعة جوجل الذكية Pixel Watch، ميزات مشابهة لساعات Apple Watch وتتميز بمظهر أنيق، يمكن أن يجذب العملاء الذين يستخدمون Android بدلاً من iPhone، والذي لا يعمل معه.

إتاحة تقنية Fitbit

وستدمج تقنية Fitbit، مما يسمح لها بسحب سنوات من البحث والتطوير من شركة اللياقة البدنية الناشئة التي استحوذت عليها العام الماضي، وتتيح تقنية Fitbit للمستخدمين تتبع نومهم ومعدل ضربات القلب والتدريبات.

تشغيل برنامج Google Wear OS

وتعمل الساعة على تشغيل برنامج Google Wear OS الذي يتيح للمستخدمين القيام بأشياء مثل التحقق من الرسائل وتنزيل الموسيقى، يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على الاتجاهات باستخدام خرائط Google أو توصيلها بأجهزتهم المنزلية الذكية، حتى يتمكنوا على سبيل المثال، من تغيير درجة حرارة منظم الحرارة أو التأكد من إطفاء الأنوار.