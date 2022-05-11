إليسا تحتفل بتصدر من أول دقيقة قائمة الأكثر مشاهدة عالميا

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، وصول أغنية من أول دقيقة للمركز الأول عالميا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «من أول دقيقة الأكثر مشاهدة في الـ24 ساعة الماضية‏ في جميع أنحاء العالم المركز الأول».

واحتفل الفنان رامي جمال منذ ساعات، بتحقيق الأغنية المركز الثالث عالميا لتحتل سريعا المركز الأول.

وحققت أغنية من أول دقيقة، 25 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها عبر «اليوتيوب»، بالإضافة إلى تصدرها قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما تصدرت الأغنية التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية، حيث تصدرت تريند رقم واحد.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية «من أول دقيقة»:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

وحققت الأغنية في الساعات الأولى من طرحها إشادات الجمهور في الوطن العربي، حيث تميزت بالطابع الرومانسي والإحساس العالي لإليسا وسعد لمجرد.

نجوم الوسط الفني يهنئون إليسا

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة إليسا بأغنيتها الجديدة التي تصدرت التريند، وقالت اللبنانية هيفاء وهبي: «مُلئت قلوبنا بالحب،‏ مبروك أصدقائي الحلوين سعد لمجرد وإليسا»، وقال الشاعر الغنائي نادر عبدالله: «عشان كده أنتي الملكة اللي مفيش منها اتنين».

وقالت المطربة أصالة: «ألف مبروك، ألّوسة الطيّوبة الموهوبة المُثابرة».

كما أشادت الفنانة شريهان بالأغنية عبر حسابها على تويترن قائلة: «عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح».