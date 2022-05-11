نيفين جامع: كل جهات الدولة تدعم توطين الصناعة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن كل جهات الدولة تدعم توطين الصناعة المصرية، ومبادرة حياة كريمة زادت طاقات إنتاجية تحتاجها الدولة، مبينة أن المجموعة الاقتصادية تلقت توجيهات أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق الصناعة، وتلبية احتياجات مصر بشكل أكبر من المنتجات المحلية، مع توفير فرص العمل، مبينة أن الرئيس يتابع الملفات بشكل دوري.

إجراء جديد تجاه السيارات المستوردة

وأوضحت «جامع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه منذ فترة صدر قرار ببعض الشروط في سيارة مستوردة، وبدأ تنفيذ الأمر في فبراير ولكن تاجل التنفيذ بسبب إحضار السيارات دون هذا الأمر، وتم السماح للسيارة وسيارات أخرى بإخراجها من الجمارك، لأنها تم شحنها قبل صدور القرار.

تسهيل الرئيس للأمور

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن هناك أولوية لتوفير مستلزمات الإنتاج رغم التغير في الشروط الجمركية، لافتة إلى أنه تم إجراء أكثر من لقاء مع المستثمرين لتجاوز كل العقبات، وتم عقد 14 اجتماعًا مع رئيس الوزراء والبنك المركزي والمستثمرين من أجل عدم إيقاف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الاجتماع معه، ووجّه بالتحصيل بالشكل القديم فيما يخص مستلزمات التصدير.

وأشارت إلى أن مصر تسير بخطوات جادة وصحيحة في مجال السيارات الكهربائية بالتنسيق مع وزير المالية ووزير النقل وسط اتجاه لتقديم محفزات للأشخاص للإقبال على السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن مصر تطبق برنامج لتحفيز الطاقات النظيفة وسط مشاركات مع شركات الهيدروجين الأخضر وسط تنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وهيئة قناة السويس، مؤكدة أن استضافة مصر لقمة المناخ نهاية العام الجاري ستكون فرصة لتقديم الفرص التي وفرتها مصر في مجال الطاقة النظيفة، مشيرة إلى مصر تتمتع باستقرار اقتصادي واجتماعي.