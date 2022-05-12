الدريني: مصر عاشت مأساة تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي أحمد الدريني، إن مجلة أمريكية شهيرة دونت مقالًا في 2013 ذكرت فيه أن عناصر جماعة الإخوان دائمًا ما يظهرون أنهم ديمقراطيون وعلى استعداد لتقاسم السلطة، لكن هذه الحجة كمناورة تكتيكية قصيرة المدى استعدادًا للديكتاتورية، وهذا ما رصده مسلسل «الاختيار»، عندما ذكر فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بأن جماعة الإخوان تريد أن توجه رسالة للشعب المصري «إما نحكمكم وإما نقتلكم».

الإخوان المسلمون حولوا القاهرة إلى مأساة

وأضاف «الدريني»، خلال حلقة عن مسلسل «الاختيار»، ضمن برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن العالم أجمع تحدث عن حكم جماعة الإخوان في مصر، والمأساة التي عاشتها مصر وعاشها المصريون خلال هذه السنة من الحكم، إذ ذكرت صحيفة أمريكية في 23 مايو 2013، في تقرير مطول بعنوان «الإخوان المسلمين يحولون القاهرة إلى مأساة»، ونشروا وقتها صورا مخيفة تعبيرًا عن المأساة التي يعيشها المصريون في ظل حكم الإخوان.

المصريون عاشوا فريسة لحكومة محمد مرسي القمعية

وأوضح أحمد الدريني، أن الصحيفة الأمريكية ذكرت أن المصريين يعيشون فريسة لحكومة محمد مرسي القمعية، وهذا ما تناوله مسلسل «الاختيار» من الأوجاع التي عاشها المصري، ما تناوله مسلسل الاختيار هو الحقيقة، وده جوهر مينفعش نختلف عليه حصل ولا محصلش، إنما جودة الدراما مسألة ترجع لكل مشاهد، حد يشوفه عمل عظيم وحد مش يشوفه كده، بس هو في الحقيقة عمل مهول، أنا هنا بقف على الأحداث اللي تناولها المسلسل وجميعها حقيقة».