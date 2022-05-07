القبض على صاحب سيارة الشرطة المزيفة في السويس

رصد مقطع فيديو تم تداوله على تطبيق تيك توك، سيارة دون لوحات معدنية ومُعدلة لتشبه سيارات الشرطة ومجهزة بسارينة ومدون عليها كلمة police، خلال خروجها من محل لكماليات السيارات بالسويس.

تحديد سيارة الشرطة المزيفة

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من تحديد السيارة المشار إليها «ملك أحد الأشخاص، 19 عاما، بولاية والده، مقيم بالسويس».

إجراء تعديلات على السيارة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة، وقرر بقيامه بإجراء بعض التعديلات وإضافة ملصقات تحمل كلمة police على جانبي السيارة والكبوت وتجهيزها بسارينة، وذلك بمحل كماليات سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الأربعين، ملك شخصين أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.