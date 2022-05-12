إصابة ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بين زوجها وشقيقها بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة رسوهاج، إصابة 3 أفراد، بينهم ربة منزل، في حادثين متفرقين بدائرة المركز، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بإصابة 3، بينهم ربة منزل، في حادثين متفرقين بدائرة المركز.

واستقبل مستشفى طما المركزي، «سحر. ع. ا. ا»، 27 سنة، ربة منزل، تقيم بدائرة مركز طما، مصابة بـ«فتحتي دخول وخروج بالساق اليسري والحالة العامة جيدة»، إدعاء طلق ناري.

وأفادت التحريات بحدوث مشاجرة بين زوجها «حسن م ع م»، 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وشقيقها «حماده. ع. ا. ا»، 38 سنة، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، بسبب خلافات مالية بينهما، وأثناء ذلك خرجت طلقة من سلاح ناري كان بحوزة زوجها المذكور عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم «فرد روسي محلي الصنع»، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وأفاد شقيق المصابة بما جاء في أقوال شقيقته.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة ومصابين بدائرة مركز طما

وشهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، أيضا، وجود مشاجرة ومصابين.

وتبين من الفحص أنها بين كلا من، طرف أول: «محمود ك م م»، 20 سنة، عامل، مصابا بـ«جروح رضية بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وطرف ثان: «فارس ن ع ن»، 19 سنة، مزارع، مصابا بـ«كدمات وسحجات بالوجه»، و«حمدي ن ع ن»، 23 سنة، مزارع، ووالدهما «نور الدين ع ن م»، 60 سنة، مزارع، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة.