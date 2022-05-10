الداخلية تكشف ملابسات التحرش بسيدة في الجيزة: المتهم «غير متزن»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات الفيديو المنشور على فيس بوك، وتضمّن تحرش أحد الأشخاص «غير متزن»، بسيدة في محيط أحد المراكز التجارية، في قسم شرطة ثان أكتوبر.

التقنيات الحديثة

وفحت وزارة الداخلية الفيديو، مستعينة بالتقنيات الحديثة، وأمكن تحديد الشخص المشار إليه في الفيديو.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وتبيّن أنّه يمارس أعمال التسول، وله معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.