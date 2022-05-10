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الداخلية تكشف ملابسات استغاثة سيدة من جارها.. أتلف أشجارها المثمرة

كتب:

محمد بركات
03:47 م | الثلاثاء 10 مايو 2022
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر فيس بوك، ظهرت به سيدة وهي تستغيث من جارها في الأرض الزراعية، واتهمته بتقطيع أشجار الفاكهة الموجودة في أرضها.

الجار منعها من زراعة الأرض

كما تضمّن الفيديو الذي فحصته وزارة الداخلية، استغاثة السيدة وأسرتها، قائلة إنّ جارها يمنعها من زراعة الأرض خاصتها، رغبة منه في شراء الأرض عنوة.

إتلاف الأشجار المثمرة

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبيّن أنّها «ربة منزل»، كما تبيّن سابقة تحرير نجلها بتاريخ 5 مايو الحالي، محضرا بمركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بتضررهما من «نجل عم زوجها»، واتهمه بإتلاف 13 شجرة فاكهة بأرضهما الزراعية المجاورة لأرضه، لإجبارهما على بيع الأرض.

خلاف على الري

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وأنكر ارتكاب الواقعة، وعلل اتهامها له لخلافات بشأن أولوية الري بأرضهما الزراعية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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