سفير مصر في كندا يشارك كمتحدث رئيسي بالمنتدي الكندي الثاني للشرق الأوسط

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، كمتحدث رئيسي في المنتدى الكندي الثاني للشرق الأوسط، الذي ينظمه المعهد الكندي للسلام والدبلوماسية، يومي 11 و12 مايو الجاري، بالعاصمة أوتاوا، بمشاركة نخبة من المسؤولين والسفراء والباحثين من كندا والولايات المتحدة، وعدد من الدول العربية والأوروبية.

عرض سياسة مصر الإقليمية

وقد تناولت كلمة السفير المصري التي جاءت بعنوان «مصر: دور داعم للاستقرار في شرق أوسط مضطرب»، استعراض أهم الأبعاد الجيوستراتيجية والاقتصادية للتفاعل المصري مع قضايا المنطقة، ودور مصر في خلخلة النزاعات وتعزيز السلام.

كما استعرض السفير في كلمته، الأسس التي ترتكز عليها سياسة مصر الإقليمية، التي تستند على دعم دور الدولة المركزية، والحلول السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتمسك بمبادئ المواطنة الكاملة، والملكية الوطنية لعملية التحديث والتطوير، مع التأكيد على دور المجتمع الدولي في دعم الأجندات الوطنية للدول العربية، وتجنب فرض الحلول من الخارج.

حوار مفتوح مع الحضور

وأكد السفير أحمد أبو زيد محورية القضية الفلسطينية ومسؤولية المجتمع الدولي عن إعادة إحياء عملية السلام، من خلال رؤية متكاملة وعادلة تحقق هدف حل الدولتين، والجهود التي تجريها مصر لحل الأزمتين الليبية واليمنية وغيرها من قضايا المنطقة، مستعرضا رؤية مصر الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب، ومبادرة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني.

وأعقب كلمة السفير المصري حوار مفتوح مع الحضور، أجاب فيه عن استفسارات تتعلق بالدور الكندي في الشرق الأوسط وكيفية تفعيله، وقضية سد النهضة، وأهم ملامح وخصائص الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية ودورها الإقليمي.