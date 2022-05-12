بعد قليل.. محاكمة موظف في المجمعات الاستهلاكية بتهمة الاختلاس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الخميس، جلسة محاكمة موظف بالمجمعات الاستهلاكية في الدرب الأحمر بتهمة الاختلاس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.

اختلاس أموال وبضائع من جهة عمله

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، قيام المتهم بصفته موظف عمومي بإحدى الهيئات الحكومية، «أمين عهده مجمع تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية»، ب اختلاس أموال وبضائع من جهة عمله وجدت بحوزته بعد التحصل عليها وظيفته بأن اختلس المبالغ النقدية المؤتمن عليها والمواد الغذائية المسلمة إليه من جهة عمله بغرض عرضها بالمجمع الاستهلاكي في الدرب الأحمر محل عمله لبيعها وتوريد قيمتها بالشركة والتي قدرت بمبلغ 234 ألف جنيه.

المتهم لم يسلم البضائع لجهة عمله

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أختلس الأموال والبضائع والمواد الغذائية لنفسه ولم يسلمها للشركة جهة عمله حال كونه أمينا عليها ومن اختصاص وظيفته.

استغلال موقعه الوظيفي

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم استغل موقعه الوظيفي واختلس مبالغ مالية وسلع غذائية من جهة عمله وذلك على النحو المبين بأوراق التحقيقات التي أجريت معه في النيابة العامة.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه جريمة الاختلاس، بعد مواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي بدورها أحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الاختلاس من جهة عمله.