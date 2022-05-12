تفاصيل خدمات تقدمها 1200 عيادة صديقة للشباب والمراهقين.. مجانا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن خدمة جديدة توفرها الوزارة لفئة المراهقين والشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وقال في تقرير رسمي له، إن عيادات الشباب والمراهقة تقدم خدمات مجانية للأفراد من سن 10 إلى 21 سنة، للذكور والإناث.

واستعرض «عبدالغفار»، أهداف عيادات المراهقين والشباب، وأكد أنها تهدف إلى خلق صحة عامة للمواطنين المصريين عبر الإجابة عن بعض الأسئلة من خلال المختصين، مشيرا إلى قيام العيادات بإعطاء معلومات للتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على المراهق أو الشاب، ومنها على سبيل المثال السن المناسب للزواج، والسن المناسب للحمل، والأكل الصحي، متى يكون الطعام مفيدا؟.

1200 عيادة موزعة على جميع محافظات الجمهورية

وأوضح المتحدث الرسمي، أن العيادات الخاصة بالمراهقين والشباب موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ووصل عددها إلى 1200 عيادة صديقة للشباب والمراهقين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتسعى إلى الإجابة عن أسئلة الشباب والمراهقين، فضلا عن تعليم الأهالي كيفية التعامل مع سلوك العنف في هذه المرحلة العمرية.

الخدمات المقدمة داخل عيادات المراهقين مجانا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخاصة بالمراهقين والشباب بها فريق صحي مدرب على أعلى مستوى، وأفراده حاصلون على كل التدريبات التي تمكنهم من إعطاء معلومات صحية وموثقة ومفيدة، لافتا إلى أن العيادات تقدم خدماتها بالمجان، والدولة تتحمل جميع التكاليف من أجل الاهتمام بصحة المواطنين في هذه المراحل العمرية.

وأضح «عبدالغفار»، أن هناك تعاونا كبيرا ومستمرا بين وزارة الصحة والمدارس، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتغير المفهوم الثقافي لديهم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة، والمستوى المعيشي لكل فئات المجتمع.