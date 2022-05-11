«الصحة»: مصر وصلت إلى أعلى معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 92%

كشفت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وقالت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، إن معدلات الشفاء من الفيروس التاجي وصلت إلى أعلى نسبة لها منذ انتشار الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن معدلات الشفاء وصت إلى نحو 92%، وأرجحت أن سبب ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا يعود إلى التوسعات في عملية التطعيمات التي شهدتها مصر مؤخرًا على مستوى محافظات الجمهورية.

حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا

وتابعت الوزارة في تقريرها، أن حملة طرق الأبواب ساهمت كثيرًا في الوصول إلى المستهدف داخل المحافظات والوقوف على أسباب عزوف بعض المواطنين عن الحصول على اللقاح خلال شهر ديسمبر، واستطاعت الحملة التوسع في التطعيم لتحقيق المطلوب، وهو تطعيم 70% من المواطنين بنهاية الشهر الجاري للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأضافت الوزارة أن نحو 90% من المواطنين المصابين بفيروس كورونا في مصر، إصاباتهم تشبه نزلات البرد وبسيطة جدًا، وتقليل فترة العزل المنزلي جاء بعد انخفاض حدة الأعراض، مؤكدة أن متحور أوميكرون هو المتحور السائد في مصر وعلى مستوى العالم، وهو متحور ليس خطيرا في أعراضه ولكن خطورته تكمن في سرعة انتشاره.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدة أن تخفيف الإجراءات الاحترازية متوقف على الوضع الوبائي داخل مصر.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد داخل المستشفيات للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، مطمئنة المواطنين بانخفاض الإصابات والوفيات خلال هذه الفترة، منوهة بأنه لا صحة لدخول مصر موجة جديد من الفيروس.