«الصحة» تكشف تفاصيل غلق المستشفي الوطني للعيون بسبب وفاة المواطنة مارينا صلاح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرار غلق المستشفي الوطني للعيون جاء بعد وجود مخالفات وتعارض مع الشروط الصحية، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة الصحة لن تسمح بوجود مخالفات أو تقصير داخل أى مستشفي حكومي أو خاص .

لجنة العلاج الحُر عملت على مدار 8 ساعات منذ تقديم الشكوى لحلها

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة العلاج الحر عملت خلال ساعات متواصلة منذ لحظة تقديم شكوي وصلت إلى 8 ساعات، لافتا إلى استمرار المتابعة لأن هناك مستشفي آخر داخل ضمن الواقعة وهو مستشفي الكهرباء حيث توجهت إليها المواطنة مارينا صلاح، صباح يوم وفاتها بعد تدهور حالتها الصحية.

وطمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين بشأن حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وفور وقوع أى مخالفة الوزارة لن تتهاون فى حق تقديم رعاية صحية جيدة تليق بالمواطن «نعمل جميعا من أجل خدمة المواطنين وليس لأحد أى مصلحة مع أى جهة أخري».

قرار لجنة العلاج الحُر بغلق احدي المستشفيات الخاصة

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والقائم باعمال وزير الصحة أمس داخل مجلس النواب قرار غلق المستشفي الوطني للعيون، وذلك بعد توصية قطاع العلاج الحر، فور انتشار قضية المواطنة مارينا صلاح على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» وإعلان وفاتها نتيجة خطأ طبي داخل المستشفي الوطني للعيون.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخطوط الساخنة لها والتى قامت الوزارة بتطويرها وتزويد مقاعد الخط الساخن لها لسرعة الرد على المواطنين واستقبال كافة الاستفسارات المختلفة من المواطنين وقيام الوزارة بالرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.