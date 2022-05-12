«الصحة» تعلن تطعيم 84 مليون مواطن بلقاح كورونا: الإصابات في انخفاض

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة طعمت ما يقرب من 84 مليون مواطن بلقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول للمستهدف من التطعيم بنهاية الشهر القادم.

وفيما يتعلق بقرار استخدام لقاح كورونا بشكل موسمي، أوضح «عبد العفار» في تصحريات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا القرار يعود إلى منظمة الصحة العالمية والوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم.

متوسط إصابات كورونا اليومي

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط إصابات فيروس كورونا في انخفاض كبير، على عكس جميع الموجات التى دخلتها مصر، كم أن هناك ثبات في المتوسط اليومي للوفيات يتراوح بين 6 لـ7 حالات، لافتا إلى أن هذه الحالات تم حصرها واتضح أنها من أصحاب الأمراض المزمنة فصلا عن كونهم غير حاصلين على اللقاح، داعيا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح، فهو وإن كان لا يقي من الإصابة بالفيروس، إلا أنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

6 مستشفيات عزل كلي على مستوى محافظات الجمهورية

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن جميع المسستشفيات أصبحت تستقبل كافة الحالات المرضية وتعمل بكافة طاقتها الاستعابية، وأن مستشفيات العزل الكلي أصبحت مقتصرة فقط على 6 مستشفيات في كامل محافظات الجمهورية، مطالبا المواطنين بالتحلي بالصبر في اتباع الإجراءات الوقائية، لأنها مازالت مهمة وتخفيفها يعود إلى تقييم الدولة لمخاطر الوباء.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الوضع المحلي والعالمي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على المشهد الوبائي واستقراره وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.