من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2022؟.. «التضامن» توضح جميع الفئات

يبحث الكثير من ذوي الهمم عن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تقدم لهم تسهيلات عديدة والكثير من سبل الدعم، ويتمثل أبرزها في الجمع بين معاشين، إلى جانب الكشف المجاني في المستشفيات، والتعيين بنسبة 5%، وإتاحة الدمج في المعاهد والجامعات، لذا تصدر البحث عمن يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر 2022 محركات البحث.

من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2022؟

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر 2022 بين الفئات التالية من ذوى الإعاقة، كما يلي:

- طيف التوحد.

- أصحاب الإعاقات السمعية.

- الهيموفيليا.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أصحاب الإعاقات البصرية.

- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- أصحاب اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، ويحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- متلازمة داون.

- اضطراب طيف التوحد.

- فقد السمع التام.

- أصحاب الشلل الدماغي.

- من يعانون من درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- اضطراب فرط الحركة.

- مرضى الجذام.

- فقد البصر التام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- البتر متعدد الأطراف.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن إلى أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة، عبارة عن بطاقة ذكية يتم استخدامها للتحويلات النقدية، موضحة أنّ ذوي الإعاقة لهم الحق في استخدام الكارت مرة للتعرف وإثبات إعاقته وكذلك نوعها ودرجتها، ولإجراء التحويلات النقدية عليها.

وفيما يخص استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فيأتي كما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة الصحة.

- تسجيل البيانات المتعلقة بنوع الإعاقة.

- تحديد مكان وموعد الكشف الطبي ثم إجرائه.

- حال القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وإجراء الكشف الوظيفي له.

- استخراج البطاقة حال الاستحقاق.