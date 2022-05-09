الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.. اعرف الخطوات تفصيليا

يبحث الكثير من ذوي الهمم عن خطوات ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وخاصة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي استثناء مايقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدية من تقديم النموذج الطبي المميكن، مشيرة إلى أنهم تابعين للمرحلة الأولى في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

تفاصيل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، تتمثل فيما يلي:

- يقوم الشخص من ذوي الإعاقة بالدخول إلى موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

- يقوم المستعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم يضغط على استعلام.

- يظهر للمستعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة على الفور موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، كما يمكنه معرفة إذا كان الطلب قيد الدراسة، أو اذا تم الموافقة على صدور البطاقة.

تخصيص لجان لبحث تظلمات بطاقة الخدمات

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن وزارة الصحة قامت بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى 307 لجنة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل فى كل المحافظات حتى تقوم بدراسة الحالات التى يوجد بها تناقض بين الكششف الطبي والكشف الوظيفي، وتخصيص لجنة للتظلمات بكل محافظة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم تجديد البطاقة كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، لافتة إلى أن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

- يتم الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات الحصول على خصومات على وسائل النقل والمواصلات، وكذلك خصومات على اشتراكات مراكز الشباب، وعلى الأندية الرياضية.

- يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات لحاملها.