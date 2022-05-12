البحوث الفلكية يكشف تجهيزات محطة رصد الزلازل لمتابعة الهزات الأرضية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التجهيزات والاستعدادات التي يجريها المعهد دورياً لمتابعة ورصد النشاط الزلزالي والهزات الأرضية دوريا، موضحا أنّ المعهد يمتلك 80 محطة رصد للهزات الأرضية والزلازل بمختلف المحافظات، مرتبطة بشبكة رئيسية موجودة في المعهد في حلوان، منوهاً إلى أن مهام محطات الرصد يومياً تسجيل الهزات الأرضية المختلفة وتحليل البيانات الخاصة بها ومخاطبة الجهات المعنية بتفاصيل الاحداثيات أولاً باول، مضيفاً أن هناك عددا من المحطات الرئيسية والفرعية المختلفة الموجودة بمختلف المحافظات.

القومي للبحوث: 80 محطة رصد موزعة بمختلف محافظات الجمهورية

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد يمتلك الامكانيات العلمية والبشرية المختلفة التي تؤهله للتعامل ورصد كافة الهزات الأرضية المختلفة، مؤكدة أن هناك دعم كبير من قبل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي لمختلف المجالات العلمية التي يقدمها المعهد في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تسهم دوريا في التخطيط الجيد للمدن العمرانية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية

وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المواطنين بأن مصر لا تقع ضمن الدول التي بها أحزمة للزلازل، مضيفاً أن المناطق النشطة بالهزات الأرضية معروفة وقليلة جداً ولا يمثل النشاط بها خطورة كالدول التي لها نشاط زلزالي وأن غالبية الهزات الأرضية التي يتم الإعلان عنا والتصريح بشأنها تكون تابعة لأنشطة وهزات أرضية خارج مصر ولكن عمقها يؤثر ويصل مداه أحيانا لبعض المناطق داخل مصر و لكن دون خطورة أو تأثير سواء على الأرواح أو الممتلكات.