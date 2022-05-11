البحوث الفلكية يكشف تفاصيل هزة سقارة ومدينة السويس.. «مش زلزال»

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها السويس وسقارة اليوم.

وقال «القاضي»: «الهزات التي جرى تسجيلها اليوم والإعلان عنها، ليست هزات زلازل ولكنها هزات سطحية نتيجة أعمال التفجيرات والإنشاءات الخاصة بخط القطار السريع «العين السخنة - العلمين»، وهي أعمال متكررة والشعور بها جاء لقربها من الحيز العمراني.

هزات أرضية

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة تلك الأعمال حتى لا يتأثر المجتمع بتلك التفجيرات، مشيراً إلى أن هناك فرق بين الهزة الأرضية الناتجة عن الزلازل الطبيعية أو الهزة الأرضية الناتجة عن التفجيرات الأرضية السطحية.

وأكد أن السطحية يتراوح عمقها من صفر إلى واحد، مشيراً إلى أن منطقة جنوب الجيزة ودهشور وغيرها معروفة بالنشاط الزلزالي ولكن ما حدث اليوم ليس له علاقة بالهزات الأرضية الطبيعية.

80 محطة رصد للزلازل منتشرة بمحافظات مصر

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يمتلك 80 محطة رصد حالياً موزعة بمختلف المحافظات لرصد النشاط الزلزالي وقوته وتأثيره والتوقعات، مؤكداً أن مصر آمنة وبعيدة عن أحزمة الزلازل الشهيرة.

وناشد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المواطنين، عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن وجود هزات أرضية أو تعرض مصر لهزات خطيرة لافتا إلى أن المعهد يمتلك القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تؤهله لرصد الهزات الأرضية.