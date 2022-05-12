4 ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» الحكومية في اجتماعه المقبل 

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية، عددا من الموضوعات الهامة، في اجتماعه المقبل، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم العالي.

امتحانات الجامعات 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات، أبرزها استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وكذلك متابعة خطة سير التطعيمات ضد فيروس كورونا، ونسب التطعيمات للجرعة الثالثة التنشيطية، بجانب متابعة الاستعدادات لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2022، ومناقشة دور الجامعات خلال الفترة المقبلة، في التعامل مع التغيرات المناخية، وكذلك مشاركتها ومساهمتها في قمة المناخ، المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

في السياق ذاته، تواصل الجامعات استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالاجراءات المشددة لمجابهة تفشي الفيروس، والتأكيد على قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المطعيمن إلى الامتحانات، وتوضيح موقف الحصول على الجرعة الثالثة كشرط لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، سواء بالقاعات أو المدرجات.