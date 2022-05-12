6 خدمات يقدمها القومي للاتصالات عبر تطبيق «my ntra».. منها خريطة جودة

في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسهيل طرق التواصل مع المستهلكين، والاستجابة لجميع الشكاوى المتعلقة بشركات المحمول المشتركين بها، أطلق تطبيقا جديدا لتحقيق ذلك بسهولة ويسر ودون التوجه لمقار الشركات.

تطبيق جديد لتيسير الخدمة

وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق تفاعلي «MY NTRA»، وذلك لجميع مستخدمي المحمول من الشركات والأفراد، لتيسير الحصول على الخدمات الأساسية للاتصالات، إذ يستطيع أي مستخدم من خلال هذا التطبيق الحصول على مجموعة كاملة وسريعة من الخدمات التفاعلية المختلفة التي يحتاجها بشكل دوري، وذلك عبر استخدام الهاتف المحمول، ودون الحاجة للتواصل مع أي مراكز للاتصالات، أو الانتقال إلى أفرع شركات المحمول العاملة في السوق المصري.

الخدمات التفاعلية لتطبيق الجهاز القومي للاتصالات

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن التفاصيل الخاصة بهذا التطبيق، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- خدمة أرقامي: يستطيع المستخدم من خلالها التعرف على جميع أرقام المحمول المسجلة باسمه في أي من شركات الاتصالات المختلفة.

- خدمة الكود الموحد # 155*: يستطيع المستهلكون، سواء الأفراد أو الشركات، من خلال هذة الخدمة، التحكم في الخدمات الترفيهية على أي خط محمول يملكه.

- خدمة منظومة الشكاوى: يمكن للمستهلكين من خلال هذه الخدمات التواصل مباشرة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتقديم ومتابعة الشكاوى الخاصة بخدمات المحمول.

- خدمة المحافظ الإلكترونية: يستطيع المستهلك من خلالها التحكم بشكل مباشر في المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه.

- خدمة خريطة منافذ البيع: تتيح هذه الخدمة للمستهلكين، من الأفراد والشركات، معرفة عناوين منافذ البيع لشركات المحمول المختلفة في جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية.

- خدمة خريطة الجودة للمشغلين: هى خدمة يوضح من خلالها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات الأفضل في خدمات الصوت والبيانات في محافظتك أو منطقتك.