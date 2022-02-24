بشرى للمهندسين.. دورات مجانية مخفضة بالتنسيق مع «القومي للاتصالات»

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات عن دورة CCNA التي ستعقد لمدة أسبوع فقط، بأعداد محدودة، بقيمة 3 آلاف جنيه فقط، موضحة أن هذه القيمة تعني خصم يصل إلى 50%، لافتة إلى أن التدريب يبدأ السبت المقبل

دورة تدريبية للمهندسين

وأشارت نقابة المهندسين عبر صفحتها الرسمية، إلى أن التدريب يشمل الميزات الآتية:

- التدريب بفرع المعهد بمدينة نصر يومي السبت والثلاثاء «أون لاين» مساء.

- شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

- شهادة أكاديمية من شركة سيسكو العالمية.

دورة تكنولوجيا المعلومات

كما أعلنت نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات أيضا عن تقدم فرصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية، منحة شهر أبريل 2022 في مجال Information Technology، لطلاب السنوات النهائية من الجامعات والمعاهد العليا وللخريجين من جميع التخصصات بدء من دفعات 2013 إلى 2021.

وأكدت النقابة أن آخر موعد للتسجيل الاثنين المقبل، منوهة إلى أن المنحة لتأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، تشمل الآتي:

- Web Design.

- Graphic Design.

- Big Data Essentials.

وأشارت إلى أن المشارك في الدورة يمكنه الدراسة إما online أو حضور داخل مقر المعهد «مدينة نصر أو القرية الذكية»، كما يمكن الحضور بفروع مراكز إبداع مصر الرقميه Creativa إذ كان المشارك من المحافظات الآتية: «المنوفية - المنصورة - سوهاج - المنيا - قنا - أسوان».

ولفتت إلى ان مميزات المنحة تشمل:

- تطبيق عملي 100%.

- شهادة معتمدة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي.

- مكافأة مالية تحفيزية شهرية.