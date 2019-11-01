رفع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «عصا العقوبات» الغليظة فى وجه شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية، بعدما فرض عقوبة مالية على شركة «WE» قدرها 12 مليون جنيه، يتم سدادها خلال 7 أيام من تاريخ توقيعها، تطبيقاً للبند رقم 18 فى الترخيص الممنوح للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة، بسبب حدوث أعطال جسيمة فى شبكة الشركة، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات، وتضرّر منها عملاء الشركة فى عدد من المناطق يوم الأربعاء الماضى.

22 مليون جنيه غرامة مالية على"we وفودافون".. والشركات تعوّض العملاء بـ"نت ودقائق مجانية"

وقال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الغرامة تأتى فى إطار استمرار وحرص الجهاز على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين، مشيراً إلى أن العطل الذى حدث يعتبر جسيماً وأثر على خدمات الاتصالات لعدة ساعات، مؤكداً أن الجهاز تابع المشكلة مع شركة «we» للمحمول، وقامت بدورها بتقديم تقرير مفصّل عن المشكلة، وأسبابها والإجراءات التى تم اتخاذها، وقرر الجهاز توقيع العقوبة تطبيقاً للبند رقم 18 فى الترخيص والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وتابع المصدر لـ«الوطن» أن الشركة ملزَمة بتعويض عملائها عما حدث من سوء خدمة، بالإضافة إلى دفع الغرامة خلال أسبوع من تاريخ فرضها، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يفرض فيها الجهاز عقوبات، فقد سبق له فرض عقوبة قيمتها 10 ملايين جنيه على شركة «فودافون»، جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو الماضى قُبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة فى عدة مناطق، وكانت الغرامة تطبيقاً للبند رقم 18 فى الترخيص الممنوح للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأكد المصدر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لن يتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين والارتقاء بها، بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة، وفقاً للتعاقدات المبرمة.

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «we»، أنها ستمنح عملاءها 1000 دقيقة و2 جيجا إنترنت مجانى لمدة ثلاثة أيام، تعويضاً عن العطل الفنى الذى حدث فى الشبكة يوم الأربعاء الماضى، مشيرة فى بيان، إلى أنها نجحت فى استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، بعد العطل المفاجئ الذى تسبّب فى تأثر خدمات المحمول بشكل جزئى فى بعض المناطق ظهر الأربعاء الماضى.