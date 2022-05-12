وزير الخارجية يعقد لقاءً ثلاثيا مع وزير المناخ الدنماركي ووزير الدولة البريطاني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم، بوزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي «دان يورجنسن»، ووزير الدولة البريطاني «ألوك شارما»، رئيس الدورة 26 للمؤتمر، على هامش الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والذي يعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة.

استعدادات مصر لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء استعدادات مصر الجارية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مبينا حرصه على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بهدف الاستماع لكافة الرؤى حول مختلف موضوعات المناخ، على نحو يسهم في خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات وشواغل مختلف الأطراف.

طرح رؤية مصر للنتائج المنتظرة للدورة 27 للمؤتمر

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري قام في ذات السياق بطرح رؤية مصر للنتائج المنتظرة للدورة 27 للمؤتمر، حيث تتطلع إلى أن تمثل خطوة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع فعلي على الأرض.

وأشار في هذا الإطار إلى أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ الدولي على نحو يرفع من سقف الطموحات ويجعل هدف وقف الارتفاع في معدل درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في المتناول، بجانب التأكيد على ضرورة عدم تأثر تعهدات المناخ بالوضع الجيوسياسي الحالي.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء كذلك لأهمية انخراط كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي في أعمال المؤتمر ومخرجاته، بجانب التطرق لموضوعات التكيُف مع تداعيات تغير المناخ والخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ على نحو يلبي احتياجات الدول النامية.