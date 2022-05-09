«الخارجية الأمريكية» تفرض عقوبات على 13مسؤولا عسكريا في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 13 مسؤولا عسكريا في بيلاروسيا لدعهم حرب بوتين.

من جهته قال "البنتاغون" أنّ واشنطن تقوم بتدريب أكثر من 300 جندي أوكراني على أسلحة وأنظمة دفاعية أميركية، مشيراً إلى ما قاله بوتن في خطابه عن التهديدات التي تمثلها أوكرانيا غير صحيح، وتابع: "ما يزال لدينا 100 مليون دولار من حزمة المساعدات الأولى التي أقرها الكونغرس لدعم أوكرانيا"، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

عقوبات جديدة على روسيا

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق أنّها بصدد فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وأعلن البيت الأبيض أنه سيفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا ، بعد أن التقى الرئيس جو بايدن بقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد.