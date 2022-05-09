وزير الخارجية: تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنّ مصر تعمل على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، من جهته قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة،: "هدفنا الدفع بالعلاقات الثنائية مع مصر إلى مستوى جديد في جميع المجالات"، وتابع: "هناك تطابق في وجهات النظر مع مصر بشأن قضايا المنطقة بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين" وفق نبأ عاجل نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

سامح شكري يتوجه إلى المغرب

وكان وزير الشؤون الخارجية سامح شكري ، قد توجه اليوم الإثنين ، إلى العاصمة المغربية الرباط لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظرائه وغيرهم من كبار المسؤولين، وأشار البيان الصحفي ، إلى أنّه سيكون التركيز على التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. إلى جانب إجراء مباحثات حول مستجدات الساحة الدولية ومشاورات حول القضايا الإقليمية والعربية.