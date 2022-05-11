خطيب المسجد الأقصى: اغتيال شيرين أبو عاقلة جريمة كبرى من قناص إسرائيلي

أدان الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناشدًا جموع دول العالم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتياله أبوعاقلة أثناء تأدية عملها الصحفي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة جريمة كبرى

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC»، أن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حادث أليم وبمثابة جريمة كبرى، واصفًا استشهادها بالجريمة المتعمدة، ووراء استشهادها قناص هدف إلى قتلها، كونها كانت ترتدي ملابس عملها سواء الواقي من الرصاص أو الخوذة، كما أن من أطلق الرصاصة قناص تابع لقوات الجيش الإسرائيلي، متعمدا قتلها واغتيالها، لأنها صحفية وناشطة ماهرة تنقل ما يحدث من انتهاكات بكل واقعية ومهنية وصدق.

على أحرار العالم أجمع تكثيف الجهود لفضح جرائم العدو الصهيوني

وأوضح خطيب المسجد الأقصى، أنه يجب على أحرار العالم أجمع تكثيف الجهود من أجل فضح جرائم العدو الصهيوني، بعد أن حاول الاحتلال التعتيم على جرائمه وإرهابه بقتل الصحفيين، مؤكدًا أن تغطيات الصحفيين موضوعية، لكن الاحتلال لا يريد ذلك، بل يريد أن يعتم على الجرائم والانتهاكات الصارخة، لافتًا إلى أن تلك الجرائم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لعدم وجود رادع لهذا المحتل الصهيوني.