أستاذ علوم سياسية يطالب برفع قضية ضد إسرائيل بسبب شيرين أبو عاقلة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الجميع شاهد اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتل بالصوت والصورة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مبينا أن الاحتلال يركز على اغتيال الصحافة، فهي مهنة مستهدفة من قبل القوات الإسرائيلية.

الصحافة مهنة نضالية في فلسطين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة Ten، أن الصحافة تعد مهنة نضالية في فلسطين وكانت الشهيدة شيرين أبو عاقلة تمارس عملها بمهارة عالية، مبينا أن العاملين في الصحافة في فلسطين مقاتلون وليسوا مجرد ناقلين للخبر.

يجب رفع قضية ضد إسرائيل

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «منذ عام 2000 لحد دلوقتي قتلت قوات الإحتلال الإسرائيلي نحو 50 صحفيا، وهي مهنة مجازفة في الأراضي المحتلة والجريمة الموثقة، اليوم يجب رفع قضية للمحكمة الدولية ويجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق».

وأضاف: «السلطات الفلسطينية رفضت وجود تحقيق مشترك بين فلسطين وقوات الاحتلال، وأعلنت جنيف أنها لم تتلق أي قضية ضد إسرائيل في الوقت الحالي ويجب أن تتسم السلطات الفلسطينية بالصدق لرفع قضية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجود دليل دامغ».

استشهاد صحفية فلسطينية

وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء استشهاد الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للقبض على أشخاص عقب وقوع حوادث ضد مدنيين في إسرائيل نفذها فلسطينيون ولم يتم القبض عليهم حتى الآن، وبرغم ارتداء الصحفية الشهيدة سترات واقية وخوذة إلا أنه تم استهداف رأسها بطلق ناري مما يشير إلى أن الأمر كان مدبرا ولم يكن من قبيل الصدفة.