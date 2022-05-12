الخشت يوجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير شبكة المياه بجامعة القاهرة

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، يرافقه أمين عام الجامعة والقيادات الإدارية بالجامعة، المرحلة الأولى من إنشاء وتطوير شبكة المياه بالحرم الجامعي، للوقوف على الوضع الحالي وآخر تطورات الأعمال بشبكة المياه التي تنفذها إحدى كبرى الهيئات الحكومية بإشراف من كلية الهندسة.

رفع كفاءة البنية التحتية لجامعة القاهرة

وخلال الجولة التفقدية، وجّه رئيس جامعة القاهرة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، والتسليم المرحلي لما تم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة طبقا للمواصفات الفنية بواسطة اللجان المختصة.

جامعة القاهرة

يذكر أنّ جامعة القاهرة تعمل منذ فترة، لرفع كفاءة البنية التحتية للجامعة للحفاظ على المباني والمنشآت من التعرض لأي مخاطر، نتيجة الأعطال المتكررة والكثيرة لشبكة المياه، والقضاء على المياه المتراكمة تحت سطح الأرض، مع فصل مسارات المياه عن مسارات كابلات الضغط المتوسط والمنخفض طبقا للشروط الفنية وعوامل الأمان، وتحت إشراف لجنة ثلاثية من كلية الهندسة والإدارة الهندسية بالجامعة.