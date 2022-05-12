الأسبوع المقبل.. تحويل سيارات الأجرة بشرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص اليوم الخميس، إن مدينة شرم الشيخ يجرى تنفيذ مشروعات بها يبلغ عددها نحو 20 مشروعًا، استعدادًا لاستضافة قمة المناخ، مشيرًا إلى أنه يجري أسبوعيا جولات لمتابعة موقف المشروعات التي يُجرى إقامتها في المدينة.

وأكد المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى للانتهاء من المشروعات الجارية طبقًا للجدول الزمني في مدينة شرم الشيخ التى تستعد لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ نوفمبر 2022، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماعًا أسبوعيا مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الأسبوع المقبل، سيشهد بداية تحويل سيارات الأجرة والسياحة في مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي والبنزين، موضحًا أنه التقى المهندس طارق الملا وزير البترول، وجرى الاتفاق على تخصيص منحة مالية بنحو 5 ملايين جنيه لتحويل سيارات الأجرة العاملة بشرم الشيخ إلى الغاز الطبيعي بالمجان.

وتابع أن الشركات المتخصصة في تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، أصبحت جاهزة للتحويل في شرم الشيخ وجرى تخصيص محطتين في هذا المجال، على أن يبدأ التحويل السبت المقبل بالمجان لسيارات الأجرة في شرم الشيخ.

أبرز المشروعات في شرم الشيخ.

وأكد اللواء خالد فودة أنه جارِ تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا على أرض مدينة شرم الشيخ، ومن أبرزها:

１- إنشاء ثلاث محطات كهرباء بالطاقة الشمسية.

２- إنشاء محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء.

３- توصيل الكهرباء إلى محطات الوقود بالكامل.

４- مشروعات تحسين البيئة وأعمال التشجير والتجميل.

５- إنشاء مجلس المدينة الذكي الجديد.

６- إقامة الحديقة المركزية على مساحة 110 ألف متر مربع.

７- زيادة سرعة النت فائق السرعة.

８- رفع كفاءة وتطوير مضمار الهجن الدولي وإنشاء منطقة العزب ومسجد المضمار.

９- رصف وتطوير الطرق الداخلية.

１0- إقامة مركز مراقبة إلكتروني.