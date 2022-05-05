مستشفى شرم الشيخ الدولي يحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي

يُعد مستشفي شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء أحد أهم الصروح الطبية على مستوي مصر، حيث يتحمل مسؤولية الوفود التي تشارك في المؤتمرات الدولية، كما يتحمل أعباء إضافية خلال الفترة الراهنة، بعد صدور قرار بإزالة مستشفى طور سيناء العام، حيث يجري تحويل معظم الحالات إلى مستشفى شرم الشيخ.

اليوم العالمي لغسيل الأيدي 5 مايو

ونظمت إدارة مستشفى شرم الشيخ الدولي اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لغسيل الأيدي، الذي يوافق الخامس من مايو كل عام، الحملة نظمها فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، بمشاركة أطباء وممرضين وعدد من المرضى.

احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي بشرم الشيخ

وقال الدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، في تصريح لـ«الوطن» اليوم، إن نظافة الأيدي هي أهم تدبير للوقاية من العدوى ومكافحتها، مشيراً إلى أن الهدف من اليوم العالمي لغسل الأيدي هو تذكير الناس بصفة عامة، والمرضى بصفة خاصة، بخطر انتقال العدوى، والتوعية للوقاية من الأمراض، خاصةً وأن غسل اليدين أحد أكثر الإجراءات فعالية التي يمكننا اتخاذها للحد من انتشار مسببات الأمراض، ومنع حدوث العدوى، بما في ذلك فيروس كورونا.

وأضاف أن الحملة انطلقت بداية من العيادات الخارجية، حيث جرى عقد جلسات توعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على غسل الأيدي، و كيفية غسلها، لدعم تحسين نظافة اليدين، ورفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون، باعتبارها عاملاً أساسياً في الوقاية من الأمراض.

غسيل الأيدي حماية للفرد وأسرته

وأكد الدكتور مجدي المسلمي، نائب مدير المستشفى، أنه يمكن للجميع حماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم من خلال غسل اليدين بالصابون بانتظام، بعد استخدام المرحاض، أو قبل ملامسة الطعام، حيث أن غسيل الأيدي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالإسهال والالتهاب الرئوي، أو الأمراض الخطيرة الأخرى، التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى قيام فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، المكون من الدكتورة عزيزة رجب محمد، والدكتورة رنا مجدي، والدكتورة لولو فايز، والدكتور أحمد إمام، ومحمود كيرة، بعقد جلسات توعية للمرضى والمواطنين بمختلف أقسام المستشفى، وكذلك للأطفال وفرق التمريض، تحت شعار «حارب مقاومة المضادات الحيوية بغسيل يديك باستمرار»، داعياً المواطنين إلى الالتزام بغسل أياديهم بقوله: «لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم، وتتخذوا منها عادة، كي تحافظوا على صحتكم وصحة من حولكم».