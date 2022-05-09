«فودة»: بورصة السياحة العربية فرصة لجذب السياح إلى شرم الشيخ

شهدت منتجعات جنوب سيناء خلال إجازة العيد إقبالا سياحيا كبيرا، سواء من العرب أو الأجانب أو المصريين، وبلغت نسبة الإشغالات في مدينة شرم الشيخ نحو 80%، ورأس سدر 100%، ومنتجعات نويبع طابا 90%، دهب 80%.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه توجه اليوم إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بورصة السياحة العربية، والتي تعتبر فرصة للشركات العاملة في مجال السياحة والسفر بشرم الشيخ لفتح المزيد من الأسواق العربية وجذب السائح العربي، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال وشركات سياحة أصرت على حضور بورصة السياحة العربية، مثل حرصها على حضور بورصة برلين، وذلك بسبب توجه السياحة العربية إلى مناطق سياحية منافسة.

عودة السياحة العربية

وقال محافظ جنوب سيناء، إن العربية عادت بقوة إلى منتجعات جنوب سيناء بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، واحتلت مرتبة متقدمة بين الجنسيات التي قامت بزيارة إلي مدينة شرم الشيخ خلال إجازة عيد الفطر.

وتابع، بأن الأسواق العربية في السياحة من الأسواق المميزة، لأن السائح العربي واحد من أفضل أنواع السياح علي مستوي العالم، ولكن هناك أسواق منافسة استطاعت جذبه، مثل السوق التركي.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا اختفت السياحة الأوكرانية من شرم الشيخ، أما السياحة الروسية فبعد أن اختفت هي الأخرى عادت للظهور مرة أخرى، إذ يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي ما يقرب من 4 رحلات قادمة من روسيا.

حزم جديدة من شركات السياحة

وأكد اللواء خالد فودة، أن معظم الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر في مصر بصفة عامة، وشرم الشيخ بصفة خاصة، ستشارك في أعمال بورصة السياحة العربية، مشيرا إلى أن السياحة العربية بدأت تزداد في شرم الشيخ واستقبل المطار رحلات قادمة من مطار الكويت مباشرة.

وتابع، بأن السياحة العربية تمثل قوة بالنسبة لشرم الشيخ وتعوض غياب السياحة الروسية والأوكرانية، وقال إن منتجعات جنوب سيناء استقبلت في عيد الفطر نحو 50 ألف سائح لقضاء إجازة العيد.

وقال، إن فنادق جنوب سيناء ستقدم مجموعة من حزم المميزات للسياح العرب، بهدف جذبهم لقضاء الإجازات خاصة في الموسم الصيفي الذي يعتبر من أفضل المواسم السياحية في شرم الشيخ.