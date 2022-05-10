تفاصيل إعادة تشغيل خط طيران «باريس - شرم الشيخ» بعد توقف عامين

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن السوق السياحي المصري ينافس بقوة في بورصة السياحة العربية، المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية، مشيراً إلى أنه عقد عدة لقاءات مع كبرى الشركات العاملة في القطاع السياحي في الدول العربية والأجنبية، بهدف جذب للسياح إلى منتجعات جنوب سيناء، خلال الموسم الصيفي المقبل.

امتيازات وأسعار خاصة لجذب السائحين العرب

وأعلن محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء، أنه جرى الاتفاق مع عدد من المستثمرين المصريين على تقديم امتيازات وأسعار خاصة للسياح العرب، بهدف جذبهم خلال الفترة القادمة، وقال إن السياحة العربية ازدهرت خلال إجازة عيد الفطر، واستقبلت مدينة السلام شرم الشيخ آلاف السياح العرب، من لبنان والكويت والسعودية والأردن والعراق.

تشغيل خط طيران «باريس - شرم الشيخ»

وأعلن اللواء خالد فودة إعادة تشغيل خط طيران «باريس - شرم الشيخ»، بعد توقف استمر لأكثر من عامين، موضحاً أنه عقد اجتماعاً، بحضور السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع شركة (Ovoyages)، وهي إحدى شركات السياحة الفرنسية، وجرى الاتفاق على تسيير رحلة سياحية من مطار باريس إلى مطار شرم الشيخ الدولي أسبوعياً، اعتباراً من يوم الأحد 10 يوليو المقبل.

وقال محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ كانت مقصداً سياحياً هاماً لكل الفرنسيين، حتى بعد حادث سقوط الطائرة الفرنسية «فلاش أير»، في خليج نعمة عام 2004، عادت السياحة الفرنسية مرة أخرى، حتي توقفت مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

100 رحلة طيران عربية لشرم الشيخ أسبوعياً

وقال «فودة» إن الإشغالات السياحية في شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 80%، لافتاً إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل ما يقرب من 100 رحلة طيران من دول عربية مختلفة أسبوعياً، وتحتل السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية، تليها الإمارات والأردن ولبنان والعراق والكويت.

وتابع أن أسعار السياحة في السوق المصري أقل من الأسواق المنافسة، وبالتالي تستطيع المنتجعات السياحية جذب السياح إليها لما تتميز به من تنوع السياحة بجنوب سيناء، وقال إنه يتوقع زيادة نسبة إشغالات السياحة العربية في الموسم الصيفي، الذي يبدأ نهاية الشهر.