طقس اليوم في مطروح.. ربيعي بارد وأمطار على جميع االأنحاء

شهد طقس اليوم في مطروح تقلبات جوية، بدأت بسقوط أمطار على مختلف الأنحاء من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمراكز ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة وفوكة والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم غربا وطريق سيوة مطروح، مع وجود نشاط للرياح وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

طقس اليوم في مطروح.. انخفاض الحرارة

ويسجل طقس اليوم في مطروح أقل معدلات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 12 مايو 2022، العظمى 22 درجة والصغرى 16، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 80%، وهو أعلى معدل لها خلال شهر مايو، وسجلت نسبة الرياح 10 كم/ في الساعة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار على مرسى مطروح بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ونشاط الرياح على مختلف أنحاء البلاد ووجود حاجز سحابي، ما يشعر بانخفاض درجات الحرارة على مختلف المناطق وعدم ظهور للشمس في مختلف الأنحاء.

توقف حركة الصيد في موانئ مطروح

وتسببت تقلبات طقس اليوم في مطروح، في توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة بنطاق المحافظة، وهي ميناء مطروح الشرقي والميناء الغربي وميناء السلوم، وعدم صدور تصاريح الصيد وتوقف المراكب عن العمل بشكل مؤقت بسبب عدم استقرار حالة البحر لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأكد منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين في مطروح، توقف سروح الصيد بالموانئ لسوء الأحوال الجوية، ما أثر على البحر، وذلك حفاظا على الصيادين في مطروح والقادمين من المحافظات والمدن الساحلية.