طقس اليوم في مرسى مطروح.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح والعظمى 26 مئوية

تشهد محافظة مطروح تغيرات في طقس اليوم، وذلك بمختلف المدن من مدينة الحمام شرقا حتى السلوم غربا، مرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، وستتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة متقطعة، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة لتصل لأعلى معدلاتها خلال شهر مايو.

طقس اليوم في مطروح ودرجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة في طقس اليوم الأحد 8 مايو 2022، 26 مئوية لعظمى، و16 للصغرى، في أجواء ربيعية لطيفة نهاراً بمختلف أنحاء المحافظة على الساحل الشمالي الغربي، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 74 درجة، وتنشط الرياح لتسجل سرعتها 29 كم/ في الساعة، وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 10%.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار على المناطق الواقعة أقصى غرب البلاد، والتي تضم مرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، مع ارتفاع درجات الحرارة في شمال الصعيد وشدة الحرارة جنوب الصعيد في الأقصر أسوان، والتي تسجل 40 درجة مئوية اليوم، مع نشاط للرياح في المناطق الشمالية للبلاد، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا غداً بزيادة بعض الدرجات علي مختلف أنحاء البلاد.

الصيد خلال طقس اليوم

وتزامنا مع الطقس الربيعي المعتدل في مختلف المناطق خرجت مراكب الصيد من مختلف المواني المصرية، في مطروح والإسكندرية والسويس وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط ورشيد، وسُمح بسروح الصيد المراكب من يوم وحتى ثمانية أيام في البحر المتوسط والبحر الأحمر والنيل، في ظل إستمرار تحسن الأحوال الجوية.