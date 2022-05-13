سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم المستثمرون والراغبون في أداء فريضة الحج أو العمرة بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مما يزيد البحث عبر محركات البحث لمعرفة سعر العملة السعودية في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وذلك فق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل الريال السعودي في المصرف المتحد 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعلى الجانب الآخر سجلت العملة السعودية نحو4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، في بنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.