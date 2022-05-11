سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-5-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر بيع وشراء الريال السعودي في عدد من المصارف الحكومية والخاصة، إذ تحظى عملة الرياض مقابل الجنيه باهتمام كبير من قبل المستثمرين، ورجال الأعمال، وحتى المواطنين، قبل موسم الحج للعام 1443 هجرية، وإعلان المملكة عودة رحلات الحج.

في هذا السياق، تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية في المجال الاقتصادي، أسعار العملات العربية، وتحديدًا سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المحلي، وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجّل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.93 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

جاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريك

ولفيما سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجّل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد، سجل الريال السعودي 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو.