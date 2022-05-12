سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مع اقتراب موسم الحج ورغبة عدد كبير في أداء فريضة الحج، وفي إطار هذا الاهتمام تزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي عبر محركات البحث.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل الريال السعودي نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجّل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مايو.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجلت العملة السعودية نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، اليوم الخميس 12 مايو الحالي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما سجّل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وذلك فق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الخميس 12 مايو الحالي.