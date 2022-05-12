في اليوم العالمي للتمريض.. دقيقة حداد على شهداء كورونا من الجيش الأبيض

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن التمريض يقوم بأسمى رسالة إنسانية تتمثل في تقديم الخدمة الصحية المباشرة للمرضى، وكشفت ممثل منظمة الصحة العالمية عن إجمالي الفرق الطبية في العالم والذي قدر بنحو 9 ملايين طبيب وممرض، لافتة الى أن الدول المتقدمة تستأثر بنسبة 80 %منهم في حين أن الشرق الأوسط يعاني من حالة شح.

الاهتمام بالرسالة الإنسانية للتمريض

وطالبت الدكتورة نعيمة القصير، بضرورة الاهتمام بالرسالة الإنسانية للتمريض وهي حماية الصحة والاستثمار في الفرق الطبية والتمريض لدورها القوي في تنفيذ رؤية 2030.

وفي سياق متصل، طالب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء التمريض في جائحة كورونا، مقدما التهنئة لجميع الفرق الطبية ولفرق التمريض في المستشفيات باليوم العالمي للتمريض.

وزارة الصحة: التمريض في أعيننا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال كلمته نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن هيئة التمريض في أعين وزارة الصحة ونعمل على تحقيق الأمان العلمي والمادي والاجتماعي بكل قوة.

اليوم العالمي للتمريض

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها نقابة التمريض بالتعاون مع وزارة الصحة في اليوم العالمي للتمريض، تحت إشراف الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، وحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض والدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات وزارة الصحة.