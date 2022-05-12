شوبير: غياب السولية عن مواجهة وفاق سطيف وعودة عبد المنعم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، صعوبة لحاق عمرو السولية لاعب الأهلي في مواجهة وفاق سطيف الجزائري، في عقر داره بالمباراة المحدد لها السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت اف أم»: «فرص محمد عبدالمنعم أصبحت كبيرة للعودة للتشكيل الأساسي للأهلي أمام وفاق سطيف، وحال عودته سيكون هو التغيير الوحيد عن التشكيل الذي خاض مباراة الذهاب في القاهرة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، بينما ستكون فرصة عمرو السولية صعبة».

وانتقل حارس مرمى الأهلي الأسبق للحديث عن آخر تطورات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: «مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماعا طارئا الأحد المقبل، حيث ينتظر تأكيد الصعود للمباراة النهائية على حساب وفاق سطيف الجزائري، حتى يتخذ القرار الأنسب، خاصة بعد أن طالبت إدارة النادي الأحمر تحرك من جانب اتحاد الكرة من أجل استضافة المباراة النهائية بعد انسحاب السنغال من التنظيم».