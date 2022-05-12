السيطرة على حريق محدود نشب بصالة شقة بالأزبكية دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في صاله شقة سكنية بالأزبكية، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية بلاغ الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وفرض رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إنتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين أن الحريق نشب في صاله الشقة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأوراح ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع أب وطفليه قفزوا من الطابق العاشر في حريق بشقتهم بمدينة نصر

وفي سياق آخر، شهدت منطقة الواحة بمدينة نصر حادثًا مأساويا، حيث لقي شاب وطفليه مصرعهم إثر قفزهم من الطابق العاشر هربًا من حريق هائل نشب داخل شقتهم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار نشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة بالطابق العاشر، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع أب وطفليه بعد قفزهم من الطابق العاشر هربًا من النيران، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.