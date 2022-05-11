السيطرة على حريق مخزن خردة بشبرا الخيمة وانتداب المعمل الجنائي

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن خردة بحي شرق شبرا الخيمة، الذي تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة عليه وإجراء عمليات التبريد.

بلاغ بنشوب حريق بشبرا

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في مخزن خردة بشبرا الخيمة، وانتقل اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية للفحص والمتابعة.

تبين أن الحريق في مخزن خردة بمنطقة بطن الجبل من شارع السادات دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم الدفع بـ4 سيارات وإطفاء الحريق وجار عمليات التبريد.

حريق بكافيه في بهتيم

كما قررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لإجراء معاينة لحريق نشب بكافيه بطريق بهتيم بلقس دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا بنشوب حريق بكافيه بطريق بهتيم بلقس دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون وجود إصابات أو خسائر بشرية وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بكافيه بطريق بهتيم بلقس دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

في سياق آخر تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية أمام منطقة أبو المعاطي دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة وأسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر ورفع أنقاض الحادث من عرض الطريق.